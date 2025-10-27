NoticiasZacatecas

¡Dos sujetos privaron de la vida a una víctima con arma punzocortante y fueron vinculados a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Loreto logró la vinculación a proceso de Gilberto “N” y Leonel “N” por el delito de homicidio en riña en perjuicio de una persona, dictando prisión preventiva.

En octubre de 2025, en el municipio de Noria de Ángeles, los imputados Gilberto “N” y Leonel “N” se encontraron con la víctima y la privaron de la vida mediante el uso de un instrumento punzocortante.

