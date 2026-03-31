¡Dos sujetos que asaltaron un rancho en El Conejal fueron sentenciados a 12.6 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos sujetos que participaron en un violento asalto en un rancho en la comunidad El Conejal fueron sentenciados, cada uno, a 12 años 6 meses de prisión tras ser enjuiciados por el delito de robo calificado.

Se trata de Brayan “N” y Juan “N”.

El jueves 15 de septiembre del año 2022, entre las 14:10 y las 14:23 horas, ambos delincuentes y otros ingresaron al rancho, donde sometieron a la víctima amarrándola.

Con la situación bajo su control, los asaltantes se apoderaron de dos vehículos y de una cartera que contenía 10 mil pesos en efectivo, así como varias identificaciones personales.

El robo con violencia fue denunciado ante el agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación.

Brayan y Juan fueron identificados como partícipes en el atraco y agentes de la Policía de Investigación Criminal los detuvieron.

Ambos fueron sometidos a un proceso penal y recibieron dicha sentencia.

Además de la pena corporal tendrán que pagar una multa de 291 días y la cantidad de 347 mil pesos como reparación del daño a favor de la víctima.