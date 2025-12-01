¡Dos sujetos que ejecutaron a otro en la colonia Del Trabajo ya fueron sentenciados!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Óscar Alejandro “N” y Saúl Iván “N” tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, cometido en agravio de una persona el 7 de junio de 2024.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos en juicio, los hechos ocurrieron en las inmediaciones del cruce de las avenidas Convención de 1914 y Alameda, en la colonia Del Trabajo, donde la víctima se encontraba al interior de un negocio.

En ese lugar, los sentenciados, acompañados de otras personas, vigilaron y monitorearon la zona antes de consumar la agresión.

Durante la investigación quedó acreditado que Saúl Iván “N” permaneció en una motocicleta marca Italika para facilitar la huida, mientras que Óscar Alejandro “N” descendió y se aproximó al establecimiento, disparando en múltiples ocasiones contra la víctima por la espalda.

Tras consumar el ataque, ambos se dieron a la fuga, motivo por el que se implementaron diversas acciones de investigación para identificar su posible participación.

El trabajo realizado por los agentes de la Policía de Investigación Criminal fue determinante para establecer la identidad de los ahora sentenciados.

A través del análisis de video grabaciones, entrevistas, recorridos en campo y recolección de información estratégica, se logró ubicar a los presuntos responsables y fortalecer la teoría del caso presentada ante la autoridad judicial.

Asimismo, el personal pericial contribuyó mediante dictámenes en materia de balística, criminalística y análisis técnico, los cuales permitieron corroborar la mecánica de los hechos, la posición de la víctima al momento de la agresión y la compatibilidad de los indicios balísticos con el arma utilizada, fortaleciendo así la evidencia científica incorporada al proceso.

Por su parte, el agente del Ministerio Público integró de manera diligente la carpeta de investigación, analizó cada uno de los elementos probatorios y dirigió las actuaciones para asegurar que el caso avanzara conforme lo establece la ley.

Tras la detención de los implicados y una vez desahogadas todas las etapas procesales, la autoridad judicial resolvió imponer una pena privativa de la libertad de 18 años un mes y 15 días de prisión a cada uno de los responsables.

Además, los sentenciados deberán cubrir una multa equivalente a 193.75 días, que corresponde a un monto de $21,035.43, así como el pago por concepto de reparación del daño material y reparación del daño moral a favor de los deudos de la víctima, conforme lo estableció la autoridad judicial en su resolución.