¡Dos sujetos que extorsionaban comerciantes en Fresnillo fueron vinculados a proceso!

FRESNILLO, ZAC.- El sábado 1 de noviembre de 2025 la Policía de Investigación, en coordinación con personal de la SSPC, lograron la detención en flagrancia de Brandon “N” y Carlos “N”, quienes fueron señalados por comerciantes de Fresnillo como extorsionadores, además de asegurarles diversas dosis de narcótico.

La Unidad de Extorsión de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo vinculación a proceso en contra de Brandon “N” y Carlos “N” por los delitos de extorsión y narcomenudeo, imponiendo prisión preventiva como medida cautelar.

