¡Dos sujetos que “levantaron” y ejecutaron a una pareja en Pabellón de Arteaga fueron capturados!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Kevin “N” y Jesús “N” por su probable intervención en los delitos de feminicidio y homicidio doloso con premeditación y ventaja, tras los hechos registrados en el municipio de Pabellón de Arteaga.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los acontecimientos ocurrieron el domingo 19 de abril de 2026, cuando los ahora imputados se trasladaron a bordo de un vehículo hasta un domicilio ubicado en el fraccionamiento Vergel del Valle, en donde se encontraban las víctimas, una mujer y un hombre.

Una vez en el sitio, los imputados habrían ingresado al inmueble y utilizando armas de fuego amagaron a las víctimas para posteriormente obligarlas a subir al vehículo en el que se desplazaban.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas hacia un camino de terracería ubicado en las inmediaciones del municipio de Pabellón de Arteaga, lugar en el que fueron privadas de la vida mediante disparos de arma de fuego, para después los probables responsables darse a la fuga.

Derivado de la noticia criminal, el agente del Ministerio Público inició de inmediato las diligencias correspondientes, implementando diversas acciones ministeriales y periciales encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los probables responsables.

Como resultado de una investigación exhaustiva realizada por elementos de la Policía de Investigación Criminal fue posible recabar datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de Kevin “N” y Jesús “N” en los hechos, así como obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Las indagatorias establecieron además líneas de investigación relacionadas con posibles conflictos derivados de actividades vinculadas a la venta de narcóticos, situación que forma parte de los actos de investigación desarrollados por la autoridad.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a ambos imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.