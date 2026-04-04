¡Durante día de campo familiar hallaron osamenta humana en el cerro El Chiquihuite en Asientos!

Una familia que acudió a acampar en el monte localizó restos humanos semi-enterrados

La osamenta fue descubierta luego de que dos perros comenzaron a excavar en un punto despoblado

Foto: IA

ASIENTOS, AGS.- Una familia que realizaba actividades recreativas por el Viernes Santo localizó una osamenta humana en una zona despoblada del cerro El Chiquihuite, en el municipio de Asientos.

El hallazgo ocurrió la tarde del viernes 3 de abril, cuando una familia vecina de la comunidad Adolfo López Mateos, también conocida como El Chunde, decidió acudir al cerro El Chiquihuite para pasar el día y acampar.

De acuerdo con el testimonio del padre de familia, mientras caminaban por el monte dos perros que los acompañaban se alejaron y comenzaron a excavar en un punto del terreno.

Al acercarse para revisarlos observó que sobresalían huesos de la tierra.

Tras remover ligeramente el área confirmó que se trataba de una osamenta humana.

El hecho fue reportado de inmediato a los servicios de emergencia, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Asientos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y posteriormente de la Fiscalía General del Estado.

Los primeros respondientes se reunieron con uno de los testigos en la carretera estatal 113, quien los guió hasta el punto exacto del hallazgo, ubicado en una zona de difícil acceso.

Una vez confirmado que se trataba de restos humanos semi-enterrados se solicitó la intervención de personal especializado.

Al sitio arribaron agentes de la Policía de Investigación Criminal y peritos de la Dirección de Investigación Pericial, quienes realizaron el procesamiento de indicios y el levantamiento de la osamenta.

Por el estado en que se encontraba el cuerpo, la Fiscalía informó que tomará tiempo determinar la causa de muerte y la identidad de la persona, sin descartar que pudiera tratarse de un hecho de carácter delictivo.