¡Durante un asalto callejero mujer fue apuñalada en el abdomen en el fraccionamiento Los Balcones!

FRESNILLO, ZAC.- Una mujer fue apuñalada en el abdomen durante un asalto callejero en el que fue despojada de 6 mil pesos en efectivo.

A causa de la agresión, la víctima, de 45 años de edad, tuvo que ser hospitalizada para recibir atención médica.

El lunes 9 de marzo, alrededor de las 08:30 horas, caminaba por la calle Arco del fraccionamiento Los Balcones, en el municipio de Fresnillo, cuando fue interceptada por al menos un delincuente, que la agredió con un arma blanca para despojarla del dinero y huir.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo acudieron al sitio para auxiliar a la fémina, a la que le diagnosticaron una herida abrasiva en la zona abdominal, de 8 centímetros de largo por 3 de profundidad, con sangrado abundante, por lo que la trasladaron a un hospital en condición de regular a grave.