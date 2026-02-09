¡Ejecutaron a dos hombres a balazos y abandonaron sus cuerpos dentro de un vehículo en Pinos!

PINOS, ZAC.- Con disparos de arma de fuego dos hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en el interior de un vehículo.

El doble homicidio quedó al descubierto este lunes, alrededor de las diez de la mañana.

Los servicios de emergencia fueron alertados sobre un vehículo abandonado en la carretera que conduce a la localidad de Ojuelos, Jalisco, en territorio del municipio de Pinos, por lo que se trasladaron al sitio.

Al llegar, confirmaron la presencia de la unidad de motor y al revisarla en el interior observaron a los dos hombres ya sin vida, apreciándoles heridas de bala, por lo que la zona fue resguardada.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las primeras pesquisas para el esclarecimiento de los hechos, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los dos ejecutados para su traslado al Servicio Médico Forense.