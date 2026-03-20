¡Ejecutaron a un hombre al interior de su domicilio en La Zacatecana!

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre fue ejecutado con disparos de arma de fuego tras una agresión en su domicilio.

El jueves 19 de marzo, minutos antes de las once de la noche, la víctima se hallaba en su casa en la calle principal de la comunidad La Zacatecana, en Guadalupe, cuando llegaron sujetos armados y de manera directa le dispararon en repetidas ocasiones para acabar con su vida.

Tras la agresión los responsables se dieron a la fuga y sus familiares solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que encontraron al hombre tirado en el piso dentro de su vivienda y al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El lugar del crimen fue desalojado y resguardado para que fuera procesado por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que recolectaron indicios y remitieron el cuerpo del abatido al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.