¡El delegado de Los Pacheco, en Sombrerete, perdió la vida tras volcadura e incendio!

SOMBRERETE, ZAC.- Enrique Loera Díaz, delegado de la comunidad Los Pacheco, perteneciente a Sombrerete, perdió la vida tras un fuerte accidente al volante de su camioneta, la cual se volcó e incendió.

Los hechos sucedieron el domingo 19 de abril, minutos antes de las nueve de la mañana.

El delegado viajaba en una camioneta Chevrolet, en color blanco, cuando en la localidad Las Arenas, aledaña a colonias menonitas, sufrió la volcadura y posterior incendio.

Tras ser notificados sobre el siniestro, al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal con base en la comunidad de Corrales y al arribar encontraron al delegado ya sin vida.

Oficiales de la Policía Vial Preventiva se encargaron de tomar conocimiento del accidente y de realizar los peritajes respectivos para esclarecer las causas que lo provocaron, en tanto que uniformados de la Policía Municipal de Sombrerete brindaban apoyo perimetral.

Elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo sin vida de la víctima para su traslado al SEMEFO.

Trascendió que un día antes, el sábado 18 de abril, también en un accidente tipo volcadura, falleció Héctor Ríos, de 52 años, delegado de la colonia González Ortega del mismo municipio, que en su vehículo se desbarrancó en la carretera estatal que conduce a esa localidad.