¡El delincuente muerto a puñaladas por un comerciante al que robó en Calvillito ya fue identificado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue identificado el ladrón muerto apuñalado en la comunidad de Calvillito por un ciudadano al que había robado en su negocio horas antes.

El comerciante fue detenido al igual que un amigo del ahora finado ya que agredió a un agente ministerial de la Policía de Investigación Criminal que intervenía en el caso y la situación legal de ambos se definirá en las próximas horas.

El delincuente fallecido respondió al nombre de Juan Leonardo Solís, de 25 años de edad, que resultó con varias detenciones por el delito de robo, principalmente de motocicletas.

La madrugada del martes 24 de marzo se metió a un establecimiento comercial en Calvillito y se apoderó de varios objetos.

La mañana del mismo martes el dueño del negocio lo identificó como el autor del robo y le pidió ayuda a un agente de la Policía de Investigación Criminal que vive también en Calvillito para detenerlo.

El policía investigador, que se encontraba de descanso, ubicó a Juan Leonardo afuera de una tienda de abarrotes en la avenida Revolución de la colonia del mismo nombre, en Calvillito, y se aproximó a él para tratar de mediar la situación del robo.

Sin embargo, Juan Leonardo se introdujo a la tienda y tomó un cuchillo, con el que trató de agredir tanto al agente ministerial como al afectado del robo, por lo que forcejearon.

Instantes después llegó un amigo de Juan Leonardo, que se sumó a la agresión al agente de la Policía y entre los dos lo golpearon.

Durante el altercado, el comerciante afectado por el robo defendió al agente ministerial y apuñaló a Juan Leonardo en el tórax y le causó la muerte, e hirió al amigo de éste en un brazo.

El ciudadano se dio a la fuga hacia el fraccionamiento Ambrosía, donde poco después fue detenido por oficiales de Seguridad Pública y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Mientras tanto, en el lugar de los hechos fue detenido el amigo de Juan Leonardo.

El cuerpo del finado fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que reveló que murió de heridas penetrantes de tórax y abdomen producidas por objeto punzo cortante.

El comerciante que lo agredió y su amigo quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y resolver su situación legal.