¡El feminicida de su madre en Tlaltenango fue detenido y vinculado a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- Durante el mes de agosto del presente año, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género tomó conocimiento respecto al ataque violento perpetrado por una persona en contra de su propia madre, agresión que terminó con la vida de la víctima, hecho registrado en el municipio de Tlaltenango.

Conforme al avance de la investigación, personal de la Fiscalía Especializada logró obtener una orden de aprehensión en contra del probable responsable, mandamiento judicial que el domingo 14 de diciembre fue cumplimentado por elementos de Policía de Investigación.

El equipo de investigación de la Fiscalía Especializada de Género logró obtener auto de vinculación a proceso en contra de Carmelo “N” por el delito de feminicidio, imputado que deberá permanecer en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso.