¡El hombre que murió ahogado en un estanque en el rancho La Victoria ya fue identificado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue identificado el hombre que murió ahogado en un estanque en el municipio de San Francisco de los Romo.

Respondió al nombre de Aurelio López, que contaba con 47 años de edad.

Su cuerpo fue localizado durante la tarde-noche del pasado miércoles en un estanque ubicado en un predio rústico ubicado en el rancho La Victoria, en “San Pancho”.

Al parecer, se hallaba desnudo y flotando en el agua, de la que solamente le sobresalía la cara y el pecho.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el lugar del hallazgo y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, que determinó que Aurelio murió de una asfixia por sumersión.

Las primeras investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación Criminal presumieron que el hombre cayó al cuerpo de agua de manera accidental y al no poder salir se ahogó.

Además, desde el momento del hallazgo trascendió de manera extraoficial que el individuo aparentemente era adicto a las drogas.