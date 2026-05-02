¡El joven desaparecido en la FNSM fue hallado muerto en San Ignacio a puñaladas confirma la FGE!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado confirmó que el hombre encontrado muerto y en estado de descomposición en una casa abandonada en la colonia San Ignacio, al poniente de la ciudad, era el joven Jesús Osvaldo Hernández Hernández, de 28 años de edad, que desapareció en la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) y fue asesinado a puñaladas.

La necropsia que se le practicó reveló que murió de heridas producidas por arma punzocortante en tórax y abdomen.

La investigación está abierta para esclarecer el o los motivos por los que fue privado de la vida así como para tratar de identificar al o los responsables de su muerte.

Jesús Osvaldo desapareció desde el lunes 27 de abril, alrededor de las 02:40 horas, cuando se hallaba en el área ferial.

Sus familiares reportaron su misteriosa ausencia y las autoridades emitieron el correspondiente boletín de búsqueda para iniciar su localización.

El viernes 1 de mayo, minutos antes de las once de la mañana, vecinos de la colonia San Ignacio descubrieron un cuerpo sin vida y en estado de descomposición dentro de una casa abandonada en la avenida Abelardo L. Rodríguez casi esquina con la calle San Juan, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Inicialmente creyeron que se trataba de un animal muerto y hasta pensaron en echarle cal para cubrir los malos olores, pero al ir a revisar constataron que se trataba del cuerpo de una persona, que yacía entre la hierba y basura.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal confirmaron la presencia del cadáver y acordonaron la zona.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargaron de procesar la escena del hallazgo y del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde los estudios confirmaron que se trataba del joven reportado como desaparecido y que fue muerto a puñaladas.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para el esclarecimiento del crimen.