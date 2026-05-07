¡El sospechoso del homicidio de Jesús Osvaldo en una casa abandonada en San Ignacio fue capturado!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal capturaron al sospechoso del homicidio del joven Jesús Osvaldo Hernández Hernández, de 28 años de edad, a quien había conocido a través de una aplicación de citas y tras una discusión acabó con su vida a puñaladas en una casa abandonada en la colonia San Ignacio, al poniente de la ciudad.

El arrestado, identificado como David “N”, de 19 años de edad, fue detenido en el fraccionamiento La Ribera, en el municipio de San Francisco de los Romo, en posesión de droga y una motocicleta con alteraciones en sus números de serie.

De acuerdo al avance en las investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales, el lunes 27 de abril Jesús Osvaldo acudió a la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) y ese mismo día conoció a David a través de la aplicación de citas.

El joven desapareció y ya no regresó a su casa, por lo que sus familiares reportaron su ausencia a las autoridades, que emitieron boletines de búsqueda.

El viernes 1 de mayo, minutos antes de las once de la mañana, vecinos de la colonia San Ignacio descubrieron el cuerpo sin vida y en estado de descomposición de un hombre en una casa abandonada en la avenida Abelardo L. Rodríguez casi esquina con la calle San Juan, por lo que dieron parte a las autoridades.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se confirmó que correspondía al joven reportado como desaparecido y que murió de heridas por arma punzocortante en tórax y abdomen.

Al iniciar las investigaciones, los agentes ministeriales revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia del C5i y establecieron que Jesús Osvaldo salió del área ferial y se dirigió a una plaza comercial ubicada en la entrada al fraccionamiento La Rioja, en la salida a Calvillo, donde se encontró con el mencionado David.

Enseguida, los dos se fueron caminando sobre la avenida Abelardo L. Rodríguez hasta llegar a la casa abandonada, donde sostuvieron una discusión por causas no reveladas.

Fue en ese sitio donde David agredió a Jesús Osvaldo con el arma blanca y le quitó la vida.

Los agentes investigadores lograron identificar a David, vecino del oriente de la ciudad, a quien localizaron y apresaron en La Ribera para dejarlo a disposición del agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación para obtener una orden de aprehensión en contra del sospechoso por el homicidio y consignarlo ante un juez de Control.