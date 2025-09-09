¡Elementos de GN y Ejército Mexicano catearon un inmueble donde detuvieron a 14 personas en Zacatecas!

Entre los arrestados están dos menores de edad y una mujer

Aseguraron 15 armas largas, 12 cargadores y cartuchos

FRESNILLO, ZAC.- Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, la tarde del lunes 8 de septiembre, lograron la detención de 14 personas en posesión de armamento y cartuchos útiles.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaron la detención de trece hombres y una mujer, quienes aparentemente forman parte de una célula delictiva, los cuales estaban en posesión de 15 armas largas AK-47 conocidas como “cuernos de chivo”, 12 cargadores y cartuchos útiles, y una camioneta RAM, en color negro.

El hecho ocurrió minutos después de las 17:00 horas en el predio conocido como Las Compuertas, perteneciente a la localidad de Plenitud, cuando mediante trabajos de inteligencia y campo lograron catear un inmueble donde se logró la detención.

Una vez asegurada la zona, personal del Ejército Mexicano y de la GN pusieron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General de la República a la mujer y a los trece hombres, entre ellos dos menores de edad, para que sea esta instancia quien determine su situación legal; asimismo, se entregó todo el material asegurado para su posterior análisis pericial.

Se informó que no se reportaron personas heridas o sin vida en dicha intervención de las autoridades federales.