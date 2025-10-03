¡Elementos de la PEP abatieron a un delincuente en Tabasco tras enfrentamiento a balazos!

Foto: Archivo

TABASCO, ZAC.- Tras un enfrentamiento a balazos, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) abatieron a un presunto integrante de la delincuencia organizada, mientras que otros lograron escapar.

De parte de los oficiales de Seguridad Pública no se reportaron bajas.

El jueves 2 de octubre, alrededor de las nueve de la mañana, los uniformados de la PEP realizaban un recorrido de vigilancia por la zona serrana, en el municipio de Tabasco, cuando repentinamente fueron agredidos por sujetos armados, que les dispararon.

Los oficiales repelieron la agresión y solicitaron el apoyo de las corporaciones estatales y federales.

Durante varios minutos se registró el intercambio de disparos entre policías y delincuentes.

Uno de los civiles armados fue abatido, por lo que los demás decidieron escapar.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Murgüerza, a través de sus redes sociales confirmó el enfrentamiento.

“La Secretaría de Seguridad Pública me ha informado que hace unos momentos, durante un operativo basado en información técnica que se lleva a cabo en el municipio de Tabasco, elementos de la Policía Estatal fueron agredidos por civiles armados”, anunció el funcionario.

Los delincuentes que huyeron no fueron localizados.