Por: Georgina García Lucio

AGUASCALIENTES, AGS.- De no restablecerse la distribución de autopartes provenientes de China, las empresas podrían caer en paros técnicos, aseguró el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, a raíz de la contingencia de salud por el coronavirus.

Señaló que se tiene como fecha límite entre el 15 o 20 de marzo para que se restablezca la distribución, pues desde hace 15 días que se frenaron las exportaciones, por lo que gracias al stock con el que cuentan las empresas han podido seguir con producción normal, de lo contrario comenzarán a realizar paros técnicos.

Recalcó además que no ha bajado la productividad de las empresas automotrices a raíz de la epidemia del coronavirus que aqueja a Asia y especialmente a China, no obstante, refirió que esta epidemia es una alerta para la economía mundial, de que no se puede concentrar la manufactura en una sola parte del mundo.

Refirió que en caso de que no se establezca la provisión de las autopartes, se buscará que proveedores locales sustituyan la distribución de las piezas, aunque reiteró no es una medida que se pueda dar de manera inmediata.