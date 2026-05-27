¡En Aguascalientes arrestaron a Israel; lo buscaban en Zacatecas por narcomenudeo!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión vigente emitida por autoridades del estado de Zacatecas en contra de Israel “N” por su probable responsabilidad en el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de metanfetamina con fines de comercio o suministro.

El imputado fue ubicado en el cruce de las calles Monte Blanco y Monte Negro, en el fraccionamiento Trojes de Oriente, en el municipio de Aguascalientes.

Una vez confirmada la identidad del señalado y corroborada la vigencia del mandamiento judicial, los agentes investigadores procedieron a su aseguramiento.

Israel “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal, donde se llevaron a cabo los trámites administrativos correspondientes para formalizar la entrega a las autoridades homólogas del estado de Zacatecas.

El imputado quedó a disposición de los agentes investigadores de aquella entidad federativa, quienes realizaron su traslado para presentarlo ante la autoridad judicial que lo requiere y dar continuidad al proceso penal en su contra.