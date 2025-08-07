¡En Aguascalientes capturaron a un vendedor de drogas que operaba en cuatro colonias!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público José Rafael “N” tras ser detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal mediante trabajos de inteligencia e investigación de campo, al ser señalado como presunto responsable de actividades relacionadas con la venta de narcóticos en diversos fraccionamientos de la ciudad capital.

De acuerdo con las indagatorias, el ahora imputado operaba presuntamente en los fraccionamientos Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Villa Montaña, Constitución y Villa Teresa, en donde se le relaciona posiblemente con la distribución de droga a nivel local, en su modalidad de narcomenudeo.

La detención se llevó a cabo el 30 de julio del 2025, cuando personal del grupo especial Anti-Narcóticos de la Policía de Investigación Criminal ubicó un vehículo de la marca BMW, con placas de circulación del estado de Morelos, mismo que era conducido a exceso de velocidad sobre la avenida Gómez Morín y tras marcarle el alto se procedió a una inspección tanto del automóvil como del conductor.

Durante la revisión los agentes localizaron dos bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia granulada al tacto, debido a las características de la sustancia fue asegurada y remitida al Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para su análisis correspondiente.

El dictamen emitido por el perito químico forense confirmó que el contenido de las bolsas correspondía a clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 32,173.0 miligramos, equivalentes a 155 dosis, por lo que se integraron los elementos probatorios necesarios para su judicialización.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de José Rafael “N” por el delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta, solicitando la vinculación a proceso correspondiente.

Tras escuchar los argumentos del personal de la Fiscalía Estatal, el juez de Control calificó de legal la detención, otorgó la vinculación a proceso penal y dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que José Rafael “N” permanecerá privado de su libertad mientras continúa el desarrollo del proceso judicial en su contra.