¡En Aguascalientes conductora de plataforma fue asaltada y despojada de su vehículo!

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Una conductora de transporte de plataforma fue víctima de un asalto por parte de un delincuente armado que la despojó de su vehículo, que posteriormente dejó abandonado y fue recuperado por elementos de las corporaciones policiales.

El robo con violencia se consumó la mañana de este jueves y tuvo como escenario el sur de la ciudad.

La conductora, minutos después de las diez de la mañana, aceptó una solicitud de un viaje de parte de un usuario, al que recogió en la Plaza Boreal, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera federal 45 Sur, en el Ejido Peñuelas.

La víctima conducía un auto Chevrolet Spark, en color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes.

Al pasajero debía llevarlo al aeropuerto internacional “Jesús Terán Peredo”, por lo que tomó la Panamericana Sur y luego el entronque a la terminal aérea.

En una zona despoblada el usuario la amenazó con un arma para obligarla a detener su marcha y descender del vehículo.

La ofendida obedeció y el delincuente se llevó el automóvil.

Caminando la conductora regresó a la Plaza Boreal, donde reportó el asalto sufrido a los servicios de emergencia, proporcionando las características de su vehículo para facilitar su búsqueda.

Oficiales de la Policía Estatal y agentes de la Policía de Investigación Criminal desplegaron un operativo y a través del sistema de localización GPS detectaron que el coche robado marcaba su última ubicación por el rumbo de la comunidad Tanque de los Jiménez.

Los elementos se dirigieron a ese punto, donde encontraron el Spark abandonado, por lo que lo aseguraron y trasladaron a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público.

En la zona realizaron un operativo de rastreo del asaltante, pero no lo localizaron.