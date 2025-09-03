¡En Aguascalientes detuvieron a un sujeto por el homicidio de una mujer durante una riña con militares en Jalisco!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que participó en una riña con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el 2023 en Jalisco, en la que una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado, fue detenido en Aguascalientes dos años después de los hechos.

El arrestado fue identificado como Mario Alberto “N”, de 22 años de edad y originario de Jalisco, a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

Los hechos en los que se vio involucrado sucedieron el domingo 16 de abril del año 2023.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades jaliscienses, el veinteañero, junto con otras personas, tomó parte en una riña con los elementos de la SEDENA.

Durante la pelea las víctimas fueron agredidas con piedras y botellas de vidrio, por lo que una mujer murió tras sufrir heridas en el pecho, en tanto que un hombre resultó lesionado.

La Fiscalía del Estado de Jalisco integró una carpeta de investigación y tras las pesquisas se identificó a Mario Alberto como partícipe en lo ocurrido.

En su contra el juez Segundo de Control y Juicio Oral giró una orden de aprehensión por los delitos mencionados, mediante la cual fue detenido por oficiales de la Policía Estatal de Aguascalientes y elementos del Ejército Mexicano en la Puerta de Seguridad Sur, en la comunidad de Peñuelas, cuando viajaba en un autobús de pasajeros.

Mario Alberto fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que luego lo entregó a policías de Investigación de Jalisco, quienes se encargaron de dejarlo a disposición del juez que lo requería para que resolviera su situación legal.