¡En Aguascalientes FGR incineró casi 100 kilogramos de narcóticos y objetos de delito!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de narcóticos y la destrucción de diversos objetos del delito asegurados por las diversas corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia en la entidad.

En el evento de incineración fueron destruidos 92 kilos 59 gramos de marihuana; 4 kilos 38 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 39 gramos de clorhidrato de cocaína, 194 gramos de tetrahidrocannabinol, 236 unidades de clobenzorex, 328 unidades de clonazepam, 15 unidades de alprozolam, 409 unidades de metilfenidato, una unidad de CBD y 79 unidades no psicotrópicas.

El evento tuvo como sede el Club de Tiro Esparta, ubicado en la comunidad La Tomatina, en el municipio de Jesús María, a donde asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución, quien verificó la autenticidad y peso de los estupefacientes y del desarrollo del evento hasta su culminación.