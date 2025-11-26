¡En Aguascalientes fue detenido ex policía municipal de Lagos de Moreno buscado por homicidio y abuso de autoridad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes ministeriales detuvieron en esta ciudad a un ex policía municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, buscado por las autoridades jaliscienses por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

Se trata de Hipólito “N”, que fue capturado en el fraccionamiento residencial Jardines del Lago, al poniente de la capital, en cumplimiento a una orden de aprehensión que pesaba en su contra.

Los hechos por los que fue apresado sucedieron el domingo 7 de noviembre del año 2010.

Hipólito, en ese entonces elemento en activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Lagos de Moreno, recibió el reporte del robo de un vehículo e inició su búsqueda.

Durante el operativo sus compañeros y él detectaron la unidad robada y a los probables responsables, quienes chocaron y descendieron del vehículo para huir pie a tierra.

Hipólito persiguió a uno de los sospechosos pero sufrió una caída y su arma de fuego de cargo se accionó, por lo que el proyectil impactó a la víctima y le causó la muerte.

Al entonces policía municipal se le inició una investigación y posteriormente se le giró una orden de captura por los delitos mencionados.

Las autoridades de Jalisco ubicaron a Hipólito en Aguascalientes y solicitaron la colaboración de la Fiscalía General del Estado para su detención.

Los agentes de la Policía de Investigación Criminal lo localizaron y arrestaron en Jardines del Lago sin ningún contratiempo.

Fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía y luego entregado a los agentes de la Policía de Investigación de Jalisco, que lo trasladaron al vecino estado para su proceso penal.