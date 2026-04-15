¡En Aguascalientes horror! orden de restricción desata infierno y deja un hombre quemado

AGUASCALIENTES, AGS.- Un dramático incidente sacudió el fraccionamiento Pintores Mexicanos la noche del martes 14 de abril, cuando la notificación de una orden de restricción a un hombre acusado de violencia doméstica desencadenó un incendio en su propia casa y lo dejó con quemaduras de segundo grado.

Los hechos, ocurridos en la calle Chávez Morado número 207, han conmocionado a los vecinos.

Minutos antes de las 20:00 horas, los servicios de emergencia 911 recibieron el reporte de un incendio y una persona lesionada.

Al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con Jaime Gerardo “N”, hijo de los involucrados, quien relató la escalofriante secuencia de eventos.

Según el testimonio de Jaime Gerardo “N”, sus padres, Susana “N”, de 51 años, y Jaime “N”, de 53, se encontraban en un proceso de separación marcado por la violencia familiar que Susana “N” sufría.

La disputa por el domicilio había sido una constante fuente de conflicto.

La tensión alcanzó su punto máximo a las 20:00 horas, cuando el licenciado José de Jesús Piña Fonseca, ministro ejecutor, se presentó en la vivienda para notificar a Jaime “N” sobre una orden de restricción que le exigía desalojar el inmueble.

La reacción del hombre fue inmediata y devastadora: en un acto de desesperación, Jaime “N” roció gasolina en su habitación y le prendió fuego, provocándose graves quemaduras de segundo grado en ambos antebrazos.

El agresor y lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Tercer Milenio y, posteriormente, se gestionó su traslado al Hospital 2 del IMSS para recibir atención médica especializada, dada la seriedad de sus heridas.

Este suceso pone de manifiesto la grave problemática de la violencia doméstica y las trágicas consecuencias que puede acarrear.