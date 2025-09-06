¡En Aguascalientes madre denunció que su hijo fue “levantado” por sujeto armado en motocicleta!

ASIENTOS, AGS.- Minutos antes de las 08:00 horas del viernes 5 de septiembre, una mujer reportó al número de emergencias 911 la desaparición de su hijo Efrén J.G., de 19 años de edad, quien habría sido privado de la libertad a punta de pistola por un sujeto que viajaba en motocicleta.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el hecho ocurrió la tarde del jueves 4 en la comunidad de Pilotos, perteneciente al municipio de Asientos, donde el joven se encontraba en el domicilio de un hombre que presuntamente lo obligaba a vender droga.

La reportante señaló que su hijo es consumidor de sustancias y también las comercializa.

Una vecina le informó que vio cómo un individuo armado lo encañonaba mientras se dirigían hacia la comunidad La Luz, en el municipio El Llano.

Minutos después se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

Elementos de las Policías Estatal y Municipal acudieron al lugar y realizaron un operativo de búsqueda en los alrededores donde presuntamente se escucharon los disparos, sin localizar indicios balísticos ni rastros del joven.

Los oficiales recomendaron a la madre acudir a la Fiscalía General del Estado para formalizar la denuncia por desaparición forzada o persona no localizada, con el fin de agilizar las investigaciones correspondientes.