¡En Aguascalientes robaron otra residencia: se llevaron joyas y objetos valuados en más de 200 mil pesos!

Foto: Archivo

JESÚS MARÍA, AGS.- Un robo domiciliario registrado el miércoles 3 de septiembre dejó como saldo la sustracción de joyas, equipos electrónicos y prendas de marca, con un valor estimado superior a los 200 mil pesos.

El hecho ocurrió en la calle Gustavo Díaz Ordaz número 314 esquina con Paseo de las Maravillas, dentro del Coto Tamara Residencial, en la comunidad El Llano, en J.M.

De acuerdo con las primeras versiones, el propietario salió a trabajar a las 07:00 horas y regresó alrededor de las 20:00 horas.

Al ingresar a su domicilio notó que varios objetos no estaban en su lugar, lo que le hizo sospechar de inmediato que su casa había sido vulnerada.

Tras revisar las habitaciones confirmó que los ladrones se habían llevado diversas joyas, aparatos electrónicos y ropa de marca.

El monto total del robo fue valuado en más de 200 mil pesos.

El afectado reportó lo sucedido al servicio de emergencias 911, solicitando la presencia de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de las Policías Municipal y Estatal, quienes confirmaron el reporte y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado para realizar la recolección de indicios y las diligencias correspondientes.

Finalmente, las autoridades invitaron al afectado a presentarse ante el agente del Ministerio Público para formalizar la denuncia.