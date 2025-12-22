¡En Aguascalientes tres tiendas Oxxo fueron asaltadas: delincuentes huyeron con botines cercanos a 11 mil pesos!

AGUASCALIENTES, AGS.- En menos de 48 horas tres tiendas Oxxo fueron asaltadas en distintos puntos del estado, dejando un botín conjunto cercano a los 11 mil pesos.

En todos los casos los responsables lograron escapar.

El primer robo ocurrió el miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 10:00 horas, en la tienda Oxxo ubicada en el bulevar Juan Pablo II y avenida Siglo XXI Sur, en el fraccionamiento Loma Bonita, municipio de Aguascalientes.

Un hombre que vestía uniforme de la empresa Corona, sudadera oscura con capucha azul, lentes oscuros, pasamontañas o cubrebocas negro, pantalón de mezclilla azul y llevaba una mochila, amagó a los empleados simulando portar un objeto bajo la ropa.

Tras exigir el dinero de la caja huyó con aproximadamente 3 mil pesos.

El segundo asalto se registró el jueves 18 de diciembre a las 11:15 horas en la tienda Oxxo ubicada en Juan Antonio Reyes Castañeda y Paseos de la Providencia, en el fraccionamiento La Providencia, municipio de San Francisco de los Romo.

Inicialmente se reportó que el hecho ocurrió en el municipio de Aguascalientes; sin embargo, la ubicación correcta corresponde a San Francisco de los Romo.

En este caso, un hombre armado con un arma blanca amenazó a los trabajadores.

Llevaba cachucha negra con gris, pasamontañas negro, sudadera y pantalón oscuros, además de portar una mochila roja.

Logró apoderarse de 5 mil pesos antes de escapar.

El tercer robo ocurrió ese mismo jueves, a las 14:50 horas, en la tienda Oxxo ubicada en la calle Ixtlahuatl y Miguel Hidalgo, en el fraccionamiento Bajío de las Palmas, municipio de Aguascalientes. Un hombre delgado, de aproximadamente 1.75 metros de estatura, vestido con camisa clara y cubrebocas, ingresó al establecimiento y sustrajo 2 mil 500 pesos, para luego darse a la fuga.