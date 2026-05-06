¡En Arboledas intentaron ejecutar a dos; un hombre quedó grave y la agresión movilizó a corporaciones!

FRESNILLO, ZAC.- La noche del martes 6 de mayo se registró un ataque armado contra dos personas en la colonia Arboledas de esta localidad, hecho que reactivó la presencia policial en varias calles del sector.

El incidente inició en la calle Naranjos, donde dos hombres fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

Uno de ellos corrió para ponerse a salvo, mientras que el otro fue alcanzado por los proyectiles.

La agresión continuó hacia las calles Granados y Cipreses, donde posteriormente fueron localizados casquillos percutidos y una réplica de arma.

Un hombre fue trasladado a una unidad médica con al menos dos impactos de proyectil en el tórax.

Su estado de salud no fue detallado.

Corporaciones de seguridad implementaron un dispositivo de rastreo en colonias aledañas para ubicar a los presuntos responsables.

Hasta el momento no se reportan detenidos.

Elementos policiales se desplegaron en las calles Chabacanos, Naranjos, Sauces, Granados y Cipreses, donde se realizó la búsqueda de indicios.

El operativo fue positivo al localizar casquillos y la réplica de arma, quedando la zona bajo resguardo en espera del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF) para la recolección y embalaje de los elementos.