¡En Asientos capturaron a una mujer presunta distribuidora de drogas!

ASIENTOS, AGS.- En posesión de 28 dosis de crystal y cocaína una mujer fue detenida por elementos de Seguridad Pública en el municipio de Asientos y remitida a la Fiscalía General del Estado para ser investigada como presunta distribuidora de narcóticos.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de dicha cabecera realizaban un patrullaje de vigilancia sobre la carretera federal 25 cuando a la altura de un campo de beisbol detectaron a la fémina, que al percatarse de su presencia asumió una actitud evasiva.

Los uniformados detuvieron la marcha de sus patrullas y le marcaron el alto para proceder a una revisión corporal.

De esta manera, entre sus pertenencias le descubrieron 27 envoltorios con sustancia granulada con las características del crystal, con un peso aproximado de 24 gramos, así como un envoltorio con polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de un gramo.

La mujer dijo llamarse Fabiola “N”, de 42 años de edad, pero no quiso revelar la procedencia y destino de las drogas al ser interrogada al respecto.

Sin embargo, esto no evitó su arresto y posterior traslado a la FGE a disposición del agente del Ministerio Público, que le inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud.