¡En Bosques del Prado Norte murió ciclista impactado por una camioneta tras cambiar de la ciclovía a la vía libre!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un ciclista murió embestido por una camioneta a la que se le atravesó repentinamente debido a que un tramo de la ciclovía por la que transitaba se encontraba cerrado por reparación.

El trágico y desigual choque se registró el jueves 16 de julio, minutos antes de las once de la noche, sobre el bulevar Miguel de la Madrid, a la altura del cruce con la calle Sierra Madre Occidental, en el fraccionamiento residencial Bosques del Prado Norte.

El ciclista, de entre 40 a 45 años de edad, se desplazaba por el bulevar, de norte a sur, a bordo de una bicicleta tipo montaña, en color negro.

Iba por la ciclovía cuando se percató que un tramo estaba cerrado con dos tubos y cinta amarilla por la reparación de un registro, lo que lo obligó a incorporarse al carril derecho de la vía libre de la vialidad.

Al realizar la maniobra lo hizo sin precaución y fue embestido por una camioneta Dodge RAM 700, en color gris y con placas de circulación AB-4023-F de Aguascalientes, cuyo conductor, de entre 40 a 45 años, no alcanzó a esquivarlo ni a frenar.

La víctima fue proyectada hacia la cinta asfáltica y el operador de la unidad de motor detuvo su marcha metros más adelante para luego solicitar ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA acudieron al sitio pero encontraron al ciclista ya sin vida.

Oficiales de la Policía Vial intervinieron en el hecho y aseguraron al conductor de la camioneta para presentarlo ante el agente del Ministerio Público y deslindar responsabilidades.

El cuerpo del fallecido fue levantado por el personal de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.