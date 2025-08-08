NoticiasZacatecas

¡En busca de personas desaparecidas autoridades recorrieron cuatro comunidades de Guadalupe!

Noticiero El Circo
  • Acompañadas por representantes de colectivos y con el apoyo de una unidad K9 realizaron la prospección de un polígono específico
  • Estuvieron en San Isidro, Bocanegra, San Jerónimo y La Zacatecana

GUADALUPE, ZAC.- Con el apoyo de una unidad K9, personal de Gobierno del Estado y de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevó a cabo una prospección forense y búsqueda de personas en vida en comunidades de San Isidro, Bocanegra, San Jerónimo y La Zacatecana, pertenecientes al municipio de Guadalupe.

Desde temprana hora, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y representantes de colectivos recorrieron polígonos acordados, con la finalidad de encontrar hallazgos que permitan la localización de sus familiares.

Las labores realizadas el jueves 7 de agosto contemplaron la exploración de una amplia superficie de terrenos de la zona rural de este municipio e incluso en oquedades que se encontraban en la zona prospectada.

Con ayuda de herramientas de mano y de drones se verificó toda la zona determinada en la mesa de trabajo permanente con colectivos y en seguimiento de las carpetas de investigación abiertas.

Igualmente, recorrieron las poblaciones con la finalidad de realizar la pega de cédulas, así como entrevistas para obtener alguna información que pueda ayudar a la localización de las personas.

Como en todos los recorridos, se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

