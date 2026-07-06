¡En Calera mujer que cayó de una motocicleta murió atropellada por un tráiler!

Además, un hombre, operador de la “jaca de acero”, resultó lesionado

CALERA DE VÍCTOR ROSALES, ZAC.- Un hombre y una mujer sufrieron una caída de la motocicleta en que viajaban y ella fue atropellada por un tráiler, por lo que murió al instante, mientras que él sufrió algunas lesiones.

El trágico accidente sucedió la mañana del sábado 4 de julio sobre la vialidad de tránsito pesado, en la cabecera municipal de Calera.

La víctima mortal fue identificada como Deisy Lizeth, originaria precisamente de Calera.

La pareja transitaba en aparentes condiciones normales en su motocicleta por la vialidad mencionada, pero a la altura de la Unidad Deportiva el conductor intentó realizar una maniobra de rebase.

Sin embargo, perdió el control del manubrio, lo que ocasionó que la motocicleta derrapara y ambos cayeran al piso.

Al encontrarse en la cinta asfáltica, la mujer fue atropellada por un tráiler.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos arribaron al lugar y confirmaron que la fémina ya no presentaba signos vitales y que el hombre presentaba algunas lesiones, por lo que lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

La zona fue acordonada para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizara las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo sin vida de la víctima para su traslado al Servicio Médico Forense.