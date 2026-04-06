¡En calles de Villa Juárez ejecutaron a padre de familia, presunto distribuidor de sustancias ilícitas!

Hombre de 52 años fue asesinado en su domicilio; sujetos armados irrumpieron y le dispararon en el cuello

La víctima tenía antecedentes por narcomenudeo; su hijo fue privado de la libertad y hallado golpeado minutos después

ASIENTOS, AGS.- Un hombre perdió la vida tras un ataque armado directo registrado la madrugada de este lunes en la comunidad de Villa Juárez, perteneciente a esta cabecera municipal.

La víctima fue identificada como Juan Manuel “N”, de 52 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a actividades relacionadas con la distribución y venta de sustancias ilícitas, ya que, al parecer, contaba con antecedentes penales por esa actividad, misma que presuntamente realizaba junto con su hijo de 25 años.

A las 05:30 horas de este lunes una familiar directa reportó al servicio de emergencias 911 que varios sujetos armados ingresaron con lujo de violencia al domicilio ubicado en calle Ejidal número 587 esquina con Alameda, se dirigieron directamente hacia su padre y le dispararon, provocándole una lesión de proyectil de arma de fuego en el cuello.

La reportante señaló que los agresores también se llevaron a su hermano, quien fue localizado minutos después con golpes a unos metros del domicilio.

No se proporcionaron detalles sobre el número de atacantes ni los vehículos en los que se desplazaban.

Al arribar al lugar, paramédicos brindaron atención al hombre agredido, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal acordonaron la zona y solicitaron la intervención de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como de peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes iniciaron las diligencias correspondientes, realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad de los presuntos responsables.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.