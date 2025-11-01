¡En Calvillito conductor ebrio arrolló y mató a un joven motociclista!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven motociclista perdió la vida la noche del viernes 31 de octubre tras ser embestido por un automovilista en la comunidad de Calvillito, sobre la carretera estatal 58.

El accidente ocurrió minutos después de las 21:00 horas.

La víctima, de entre 25 y 30 años de edad, conducía una motocicleta Honda tipo cargo, en color blanco, cuando fue impactada por un vehículo Nissan Tsuru, en color rojo, cuyo conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista circulaba de oriente a poniente por la citada carretera e invadió el carril contrario, provocando el choque frontal.

El motociclista falleció en el lugar, sin posibilidad de recibir atención médica.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron en la ambulancia UE-12, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal de Carreteras aseguraron el área y detuvieron al conductor para deslindar responsabilidades.

Más tarde, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense.