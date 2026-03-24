¡En Calvillito delincuente “El Chino” fue muerto de una puñalada por un ciudadano al que robó su negocio!

El ladrón y otro sujeto agredieron a un agente investigador que iba a mediar la situación y la víctima del atraco lo defendió

AGUASCALIENTES, AGS.- Un ciudadano mató de una puñalada en el pecho a un reincidente delincuente conocido como “El Chino” en la comunidad de Calvillito, al oriente de la ciudad, horas después de que se metió a robar a su negocio en esa localidad.

En el altercado que terminó fatalmente se vio involucrado un agente de la Policía de Investigación Criminal que trataba de mediar la situación y el cual fue agredido físicamente por el ladrón y otro individuo, por lo que el ciudadano afectado lo defendió y apuñaló a sus dos atacantes, privando de la vida a uno e hiriendo al otro.

Al intervenir en el caso, las autoridades detuvieron al sujeto que agredió al agente investigador y al propio ciudadano que lo defendió, y ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación legal.

El delincuente “El Chino”, aparentemente, fue identificado como Aarón “N”, de entre 30 a 35 años de edad, que cuenta con varias detenciones, principalmente por robo y específicamente de motocicletas.

El agente investigador al parecer se encontraba de descanso al momento de los hechos y fue identificado como escolta del comisario de la Policía de Investigación Criminal, Jorge Humberto Cano Guerra.

Las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía Estatal revelaron que durante la madrugada de este martes “El Chino” se introdujo a un establecimiento en Calvillito, de donde sustrajo diversos objetos.

Horas más tarde, el propietario del negocio identificó al ladrón y le pidió apoyo para su detención al agente ministerial, a quien conocía por ser habitante también de Calvillito.

El policía de Investigación Criminal ubicó al sospechoso minutos después de las once de la mañana en la avenida Revolución y la calle Emiliano Zapata, afuera de la tienda “Abarrotes y Vinos Lupita”, y decidió aproximarse.

Al percatarse de su presencia, “El Chino” ingresó a un establecimiento comercial y el agente fue tras él para dialogar y mediar la situación del robo.

El sospechoso tomó un arma blanca y con ella intentó agredir tanto al policía ministerial como al ciudadano al que había robado horas antes.

En esos momentos arribó un sujeto de entre 20 a 25 años, conocido de “El Chino”, que se sumó a la agresión en contra del agente investigador y el afectado del robo.

De esta manera, hubo un forcejeo e intercambio de golpes entre los cuatro involucrados.

Durante el altercado, el ciudadano afectado apuñaló en el pecho a “El Chino” y al otro individuo lo hirió en un brazo.

“El Chino” quedó tirado en el piso en la vía pública afuera de la tienda mencionada y al llegar paramédicos para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Su conocido fue auxiliado por la herida que presentaba en el brazo, en la que se le colocó un vendaje así como en el tórax, y posteriormente fue detenido por oficiales de Seguridad Pública Municipal por su participación en los hechos ya que no ameritó ser trasladado a ningún hospital.

El ciudadano que los apuñaló también fue asegurado para deslindar responsabilidades y el agente investigador igualmente fue valorado ya que resultó con algunos golpes.

La Fiscalía descartó que el policía investigador hubiera realizado detonaciones con su arma de fuego de cargo durante el altercado y reiteró que su intervención se limitó a intentar mediar en el conflicto a petición del ciudadano afectado por el robo.

La FGE inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades de los dos detenidos.

El cuerpo sin vida del sospechoso fue levantado por elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.