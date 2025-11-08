¡En Calvillo falsa alarma movilizó a policías: velador inventó intento de robo y agresión armada!

El reporte activó a corporaciones municipales y estatales; todo fue producto del alcohol

CALVILLO, AGS.- Un reporte de presunto intento de robo con arma de fuego en el rancho Sauz de los Vallín, en el municipio de Calvillo, resultó ser una falsa alarma generada por el velador del lugar, quien habría inventado la historia bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió minutos después de las 20:30 horas del viernes 7 de noviembre, cuando el velador llamó al propietario del rancho para informarle que había sido atacado por sujetos encapuchados, quienes presuntamente le dispararon y lo hirieron en la pierna derecha.

El dueño, alarmado por lo narrado, se comunicó de inmediato al servicio de emergencias 911 y transmitió al operador lo que su empleado le había relatado.

Esto activó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Calvillo y de la Policía Estatal, así como una ambulancia que fue enviada al sitio.

Sin embargo, al arribar las autoridades se constató que no había indicios de agresión ni lesión alguna. El supuesto herido se encontraba en condiciones que sugerían consumo de alcohol y la versión del ataque fue desmentida en el lugar.

La ambulancia fue cancelada y el operativo se dio por concluido.

El incidente generó el despliegue innecesario de recursos de emergencia, lo que ha sido señalado como una acción irresponsable por parte del velador.

Las autoridades evalúan posibles medidas administrativas por el uso indebido de los servicios de seguridad y atención médica.