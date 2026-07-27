¡En Calvillo intento de feminicidio: Elvia sufre graves quemaduras tras ser encerrada y atacada!

La víctima permanece sedada y con respirador en el Hospital Hidalgo tras el incendio provocado

Su pareja, Pedro, fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público para investigación

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer identificada únicamente como Elvia permanece en estado delicado, sedada y con asistencia mecánica para respirar en el Hospital Hidalgo luego de sufrir quemaduras de gravedad durante un incendio registrado alrededor de la 01:00 de la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Libertad, en la comunidad de San Tadeo, municipio de Calvillo.

De acuerdo con los primeros testimonios, su pareja sentimental, Pedro, presuntamente provocó el fuego dentro de la habitación donde ambos se encontraban y la dejó encerrada, en un aparente intento de privarla de la vida.

El incendio se originó en el segundo piso del domicilio, donde el agresor habría asegurado puertas y accesos para impedir la salida de la víctima y la entrada de auxilio.

Los gritos de Elvia alertaron a un vecino que pasaba por el lugar; al ver bloqueadas las entradas principales, varios habitantes ingresaron por la parte trasera de la vivienda y lograron rescatarla entre las llamas.

Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital General de Calvillo.

Sin embargo, mientras el personal médico atendía a los lesionados, se confirmó que Pedro prácticamente no presentaba quemaduras, a diferencia de la víctima, quien sufrió lesiones severas.

Antes de ser sedada, Elvia alcanzó a relatar a sus familiares que su pareja la mantenía encerrada y había asegurado las demás puertas para impedir cualquier rescate.

Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada al Hospital Hidalgo, donde permanece internada en estado delicado.

Por su parte, Pedro fue llevado al Hospital Tercer Milenio y, al confirmarse que se encontraba ileso, fue dado de alta y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que ya integra la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.