¡En Calvillo intento de feminicidio: sujeto privó de su libertad a su ex pareja y la baleó en la cabeza!

Fue detenido junto con un amigo suyo, cómplice en la brutal agresión

CALVILLO, AGS.- Una mujer se debate entre la vida y la muerte tras de que fue privada de su libertad por su ex pareja sentimental y un amigo de éste, y recibió un disparo en la cabeza, en el municipio de Calvillo.

Sus agresores la dejaron abandonada en un lugar solitario creyendo que ya estaba muerta, pero uno de sus hermanos la encontró con vida y terminó hospitalizada.

Los dos atacantes ya se encuentran detenidos y sujetos a una investigación por tentativa de feminicidio.

La víctima resultó ser Érika María Delgado García, de 37 años de edad, dedicada a la venta de salsas caseras en distintas tiendas de Calvillo.

El jueves 23 de abril, poco después de las 07:30 horas, salió de su domicilio en la comunidad La Fortuna para iniciar el reparto de sus salsas a bordo de su auto Nissan Sentra, en color tinto y con placas de circulación ABS-656-G de Aguascalientes.

Sin embargo, no llegó a ninguna tienda debido a que en un punto fue interceptada por su ex pareja sentimental, identificado como Luis Humberto “N”, y un amigo de éste.

Entre los dos la agredieron físicamente para someterla y la colocaron en el asiento trasero del coche para llevársela privada de su libertad, enfilando rumbo a la comunidad de Malpaso.

A unos metros de un camino de terracería que conecta la secundaria de Malpaso con la presa de esa localidad, el sujeto que conducía el vehículo perdió el control del volante y chocó contra unas piedras.

El auto quedó atorado y presentó derrame de aceite debido a que se rompió el cárter.

Los dos sujetos descendieron para liberarlo y hasta un vecino del rumbo se ofreció a ayudarlos.

Al lograr mover el Nissan Sentra se retiraron, aunque el testigo pudo tomar una fotografía.

Los dos sujetos tomaron el camino de terracería hasta unas huertas de aguacate y fue ahí donde le dispararon a Érika en la parte posterior de la cabeza.

A la mujer la dejaron entre la maleza al creer que ya estaba muerta y en el auto escaparon rumbo a Malpaso, donde al parecer arrojaron el arma de fuego en un contenedor de basura.

Finalmente, el auto lo dejaron abandonado en la comunidad El Sauz de los Vallín, con las llaves puestas y el vidrio de la ventana del conductor abajo.

Los familiares de Érika, al no regresar de su jornada, comenzaron a buscarla y reportaron su desaparición.

Señalaron que desde hacía más de dos semanas vivía en la casa de su mamá tras separarse de su esposo, al parecer por los problemas que éste tenía con el consumo de sustancias.

Alrededor de las diez de la noche del mismo jueves fue localizado abandonado el Nissan Sentra de Érika, por lo que fue asegurado.

Policías municipales y estatales así como elementos del Ejército Mexicano intensificaron la búsqueda de la mujer durante la noche.

La mañana del viernes 24 uno de los hermanos de Érika la encontró tirada entre la maleza en la zona donde fue agredida, sobre un charco de sangre, confirmando que aún se encontraba con vida.

La víctima fue auxiliada por paramédicos y trasladada al Hospital General de Calvillo, donde se confirmó que presentaba una herida de bala en la cabeza y que su estado de salud era delicado, por lo que fue canalizada a un hospital de la ciudad de Aguascalientes para su pronta atención médica.

Durante la mañana del mismo viernes el amigo de la ex pareja de Érika acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de Calvillo para entregarse voluntariamente y confesar su participación en la agresión, de la que reveló muchos detalles.

Posteriormente, el propio Luis Humberto fue localizado y detenido por las autoridades en Calvillo.

Los dos sujetos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público, que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.