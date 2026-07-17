¡En Canteras de Santa Imelda hombre murió tras ser apuñalado y abandonado en un hospital privado!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue apuñalado y luego abandonado en un hospital privado en el fraccionamiento Canteras de Santa Imelda, en el poniente de la capital, donde finalmente dejó de existir.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos que le costaron la vida a la víctima, de entre 25 a 30 años de edad, y dar con el o los responsables.

Durante los primeros minutos de este viernes al Hospital San Marcos, ubicado en el 309 de la calle Valle de Morcinique en Canteras de Santa Imelda, arribó un automóvil en color negro, del que descendió un sujeto para bajar el cuerpo de la víctima y dejarlo en el acceso principal.

Enseguida, abordó nuevamente el vehículo para retirarse a toda velocidad.

El personal en turno del nosocomio presenció la acción y se aproximó para auxiliar al paciente, al que ingresó al área de urgencias.

Al ser valorado por un doctor se confirmó que ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio parte del hecho a los servicios de emergencia.

Trascendió que el agredido presentaba al menos dos heridas producidas por arma blanca, una en el tórax y otra en el abdomen.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal se movilizaron al hospital privado para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Posteriormente hicieron acto de presencia agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal, que iniciaron las indagatorias para esclarecer el homicidio, determinar el lugar donde el hombre fue agredido y los motivos.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales levantaron el cuerpo del fallecido para trasladarlo al Servicio Médico Forense a fin de que se le practicara la necropsia de ley.

Los policías municipales y estatales rastrearon la zona en busca del automovilista que abandonó al apuñalado en el centro médico, pero no lo localizaron.