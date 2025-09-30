¡En cinco municipios realizaron búsqueda en vida de dos hombres desaparecidos!

ZACATECAS, ZAC.- Con el apoyo de drones, personal a pie de tierra y vehículos, autoridades del estado y la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo una búsqueda individualizada en vida por tres municipios de la entidad.

Lo anterior con la finalidad de encontrar indicios que lleven a la localización de J. Patrocinio y Francisco Medellín Gutiérrez, quienes fueron reportados como desaparecidos por sus familiares.

El grupo conformado por expertos de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, la Secretaría de Seguridad Pública y familiares, recorrieron localidades de los municipios de Morelos, Villa de Cos, Pánuco, Guadalupe y Vetagrande.

Como parte de los protocolos de búsqueda y con base en las carpetas de investigación, se recorrieron las localidades de Hacienda Nueva, Las Pilas y Pozo de Gamboa, en Morelos, Pánuco y Villa de Cos, así como las respectivas cabeceras municipales.

La coordinación de esfuerzos y la colaboración de la Fiscalía General de Justicia, ha permitido reforzar el tema de la identificación forense.

Durante el recorrido se realizó la pega de cédulas de búsqueda, así como entrevistas entre la ciudadanía, con el propósito de encontrar indicios que lleven a la localización de las víctimas.