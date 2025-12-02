¡En contra del líder criminal del CJNG en Aguascalientes dictaron primera vinculación a proceso!

Por desaparición cometida por particulares, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas calificadas

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control declaró abierto el primer juicio en contra de Carlos Alberto “N” alias “El 10”, “El Patrón”, “El Apá” o “El Viejito”, segundo al mando de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, por desaparición cometida por particulares, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas calificadas.

Los tres delitos los cometió en agravio de tres víctimas desde el sábado 13 de julio del 2024 y hasta la fecha una de ellas no ha sido localizada.

Ese día, la primera víctima llegó a un sitio en la localidad Lotes Arellano, en Aguascalientes, donde varios sujetos le hicieron reclamos y luego lo amarraron de las manos y lo amenazaron con un arma de fuego para privarlo de su libertad.

Posteriormente arribó una segunda víctima, a la que también le hicieron reclamos y la colocaron a un costado de la primera.

Carlos Alberto hizo acto de presencia en el lugar en un vehículo en color blanco y ordenó que la segunda persona también fuera amarrada para privarla así de su libertad.

Enseguida llegó la tercera víctima, a la que “El 10” comenzó a golpear así como a las dos primeras.

Finalmente, Carlos Alberto ordenó a sus cómplices que a una de las víctimas la envolvieran en cinta y la colocaran en la cajuela del vehículo blanco en el que había llegado, por lo que así lo hicieron.

El líder criminal se retiró llevándose a esa persona y hasta la fecha no ha sido localizada, mientras que las otras dos víctimas recuperaron su libertad y denunciaron lo sucedido ante las autoridades.

La Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto por los tres delitos mencionados y con base en ella fue detenido el miércoles 5 de noviembre de este año en calles de la colonia Puente Viejo, en el municipio de Tonalá, Jalisco, y trasladado a Aguascalientes, aunque luego, por motivos de seguridad, fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social del Estado de Guanajuato.

Por este caso en particular, un juez de Control le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada y oficiosa, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sin embargo, tras su captura, la Fiscalía General del Estado informó que Carlos Alberto, originario de Guadalajara y procedente de una familia criminal, lideraba distintas células delictivas del CJNG para cometer homicidios, “levantones”, extorsiones en el Centro Comercial Agropecuario así como actividades de narcomenudeo en este punto, en la zona de tolerancia “Las Violetas” y distintos antros de la ciudad capital, donde también cobraba derecho de piso a los dueños, por lo que podría acumular más procesos penales.