¡En Cosío, Aguascalientes, policía involucrado en riña y detonaciones de arma de fuego en bar clandestino!

COSÍO, AGS.- Una riña registrada en el bar “Los Serna”, ubicado en la calle 5 de Mayo en la zona Centro de Cosío, Aguascalientes, escaló a niveles alarmantes cuando un hombre realizó siete detonaciones con un arma de fuego larga en plena vía pública antes de huir por una terracería.

De acuerdo con reportes ciudadanos al 911, el incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del domingo 10 de agosto, cuando vecinos alertaron sobre un fuerte escándalo dentro del establecimiento. Testigos señalaron que el presunto responsable de las detonaciones era un elemento de la Fiscalía General del Estado identificado como Dorian Román, conocido como “Dorian Tachas”, quien habría utilizado su arma de cargo tras salir del bar.

Tras el reporte de lo ocurrido, elementos de las Policía Estatal y Municipal de Cosío, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano acudieron al sitio, donde confirmaron que la situación ya se había calmado.

No se reportaron personas lesionadas ni muertas.

El bar fue clausurado por personal de Reglamentos del Municipio de Cosío al detectarse que operaba de manera clandestina.

En el arroyo vehicular se localizaron varios cartuchos percutidos de arma larga, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Posteriormente se confirmó que el presunto responsable de los disparos forma parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, lo que ha encendido alertas sobre el uso indebido de armamento oficial y la conducta de elementos en espacios públicos.