¡En día y horario laboral personal del área de Servicios Públicos municipales organizó fiesta para el jefe del departamento del área de Inspección!

El festejo se vio empañado porque unos trabajadores sufrieron un accidente tipo volcadura al ir por bebidas embriagantes

AGUASCALIENTES, AGS.- Personal del área de Servicios Públicos municipales organizó una fiesta, en día y horario laboral, para festejar el cumpleaños del jefe de departamento del área de Inspección de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes, Jorge “N”, y la cual se vio empañada debido a que unos trabajadores sufrieron un accidente tipo volcadura al ir a comprar bebidas embriagantes.

La fiesta y el accidente tuvieron lugar el martes 24 de febrero de este año.

El festejo comenzó desde las nueve de la mañana, con carne asada y bebidas embriagantes.

Los organizadores pidieron una cooperación de 200 pesos por persona.

A la fiesta asistieron alrededor de 10 personas para celebrar el cumpleaños de Jorge pese a ser un día laborable.

Durante el festejo, la inspectora Tere “N”, que se ostentaba como subdirectora del área de Inspección de Servicios Públicos, ordenó a un trabajador de nombre Felipe “N” que fuera a comprar más cervezas en una camioneta propiedad del Municipio de Aguascalientes, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos.

La unidad era una Nissan, de doble cabina, tipo Pick-Up, con placas de circulación AA-0899-F, conducida por el mencionado trabajador Felipe, que iba acompañado de Dulce “N”, Don Jorge “N” y un joven de nombre Fernando “N”, que resultó ser hijo de la inspectora Tere.

Tras alejarse del lugar donde se realizaba la fiesta Dulce se percató que Felipe ya se encontraba algo alcoholizado y él decidió entregarle la camioneta para que ella condujera, pese a que al parecer no sabía hacerlo.

Al transitar por la carretera a Los Sabinos, entre las 12:00 y las 13:00 horas de ese martes, Dulce realizó un giro muy brusco y provocó que la camioneta se volcara aparatosamente.

Tere fue enterada del accidente y ella dio aviso al festejado Jorge.

La propia Tere se dirigió al lugar de los hechos y al observar la camioneta oficial recostada sobre su toldo, con las llantas apuntando al cielo, ordenó que fuera colocada en su posición original, lo que se hizo con ayuda de unas personas que pasaban por el lugar.

Además, dio la indicación que fuera orillada y colocada a un costado de un árbol para aparentar que la unidad se había impactado contra éste.

Enseguida, se le llamó a la aseguradora para reportar el accidente.

Un ajustador se presentó en el sitio y al observar la escena y los daños en la camioneta señaló que el percance no coincidía con lo reportado.

Trascendió que a causa del accidente resultó lesionado Don Jorge, a quien sus compañeros dejaron en el lugar para que se culpara del mismo.

También resultó herido Fernando, el hijo de Tere, a quien ella misma trasladó a recibir atención médica.

Tras ser valorado, ambos se trasladaron a la oficina de Inspección de la Secretaría para partir el pastel del cumpleañero, como si nada hubiera sucedido.

Al terminar su “jornada laboral” a las 4 de la tarde se fueron a continuar la parranda al domicilio de Tere, como si nada.

TRÁNSITO MUNICIPAL NO TENÍA CONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE

Este medio solicitó información sobre el accidente de la camioneta oficial a la titular del área de Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y respondió vía telefónica que preguntó al director de Movilidad del Municipio de Aguascalientes, y que éste le comentó que ellos no tenían conocimiento del accidente.

La encargada de Comunicación pidió tiempo para investigar más sobre el particular, sin que hasta el momento haya proporcionado la información sobre el percance del vehículo oficial, que fue declarado como pérdida total a causa de los daños sufridos por la volcadura.