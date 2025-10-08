¡En el Barrio de San Marcos sujetos balearon un taller y tras una persecución detuvieron a uno en “San Pancho”!

El arrestado vestía una playera con la foto impresa de Ovidio Guzmán

AGUASCALIENTES, AGS.- El Barrio de San Marcos fue el escenario de una agresión armada luego de que unos sujetos dispararon hacia un taller en el que se encontraban varios individuos, aunque no hirieron a ninguno.

Los agresores huyeron en una camioneta de lujo y tras ser perseguidos por elementos policiales la dejaron abandonada en la entrada al municipio de San Francisco de los Romo, donde fue asegurada y poco después se detuvo a un sujeto sospechoso de haber participado en el ataque y el cual vestía una playera que tenía impresa la fotografía de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Minutos antes de las nueve de la noche del martes 7 de octubre, varios sujetos, a bordo de una camioneta Jeep Cherokee Limited 4×4, de modelo reciente y en color blanco, arribaron al taller ubicado en la calle David Reynoso casi esquina con Talamantes, en el Barrio de San Marcos, y efectuaron varias detonaciones hacia el inmueble, en cuyo interior se hallaban varios individuos.

Vecinos aseguraron haber escuchado entre cuatro y cinco disparos.

Los que se encontraban en el taller lo cerraron al escuchar las detonaciones y enseguida los atacantes escaparon a toda velocidad.

Al oír que la camioneta arrancaba para retirarse, los del taller salieron a la calle y aparentemente recogieron los casquillos percutidos para llevarlos al interior del inmueble.

Oficiales de las Policías Municipal y Estatal así como agentes de la Policía de Investigación Criminal arribaron al taller y lograron conocer las características de la camioneta en que viajaban los agresores.

Minutos después, la Jeep Cherokee fue detectada en circulación sobre la salida a Zacatecas, por lo que policías fueron en persecución de los tripulantes, que se prolongó por la carretera federal 45 Norte hasta llegar a San Francisco de los Romo.

En la entrada de ese municipio, a un costado de la empresa Yorozu, la camioneta fue abandonada a un costado de la carretera y los oficiales de Seguridad Pública la encontraron con las puertas abiertas, por lo que fue asegurada y con apoyo de una grúa remolcada hacia la Fiscalía General del Estado.

Al rastrear el área en busca de los ocupantes, cerca de la zona Centro de “San Pancho” detectaron caminando a un sujeto sospechoso, por lo que lo detuvieron.

El individuo vestía todo de negro, pantalón, chamarra y una playera, que tenía impresa la fotografía de Ovidio Guzmán.

El sujeto fue trasladado a la Fiscalía Estatal para ser investigado por su probable participación en la agresión armada en el taller del Barrio de San Marcos y establecer el móvil del ataque.