¡En el Cañón de Boca de Túnel rescataron a mujer de Zacatecas que cayó mientras practicaba rappel!

Bomberos, policías estatales y Protección Civil localizaron a la deportista tras una búsqueda a pie

Presentó contusiones en brazo y pierna izquierda y decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital

SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Minutos después de las 12:00 horas del domingo 28 de junio se recibió en el servicio de emergencias 911 el reporte de una mujer que había caído de una altura considerable mientras practicaba rappel en el Cañón de Boca de Túnel, en esta cabecera municipal, y que no podía ser localizada por el grupo que le acompañaba.

La llamada provocó la movilización inmediata de bomberos del Estado, policías estatales y personal de Protección Civil Municipal.

Los rescatistas ingresaron pie a tierra a la zona agreste del cañón y descendieron hasta el fondo para peinar el área donde habría ocurrido la caída.

Cerca de las 13:30 horas localizaron a la víctima, Guadalupe “N”, de 42 años, originaria de Zacatecas, quien realizaba una actividad de rappel acompañada de seis integrantes de un grupo especializado en esa práctica de descenso.

La mujer cayó aproximadamente 10 metros y presentó contusiones en el brazo y pierna izquierda.

Paramédicos de Bomberos del Estado y del ISSEA realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que podía ponerse en pie.

La deportista indicó que se trasladaría a un hospital por sus propios medios para recibir atención médica.