¡En el condominio Alameda del Ex Ejido Ojocaliente robo de 100 mil pesos enciende reclamos por la falta de seguridad!

Víctima reportó el hurto de artículos tras regresar a su domicilio

Los responsables ingresaron por una vivienda contigua deshabitada, evidenciando vulnerabilidad en la zona

AGUASCALIENTES, AGS.- Un robo sin violencia pero con un botín estimado en 100 mil pesos, reavivó las quejas vecinales por la falta de vigilancia en el Ex Ejido Ojocaliente, luego de que un hombre identificado como José Luis “N” reportara un atraco a su vivienda la tarde del miércoles 18 de marzo.

El reporte se recibió alrededor de las 18:30 horas, cuando el afectado llamó al servicio de emergencia 911 para informar que su domicilio, ubicado en la avenida Ojocaliente número 219 interior 2, esquina con avenida Tecnológico, en el Condominio de la Alameda, había sido vulnerado durante su ausencia.

De acuerdo con el afectado, él y otros familiares salieron del domicilio aproximadamente a las 16:30 horas para realizar diversas actividades, dejando la vivienda sola.

Al regresar cerca de las 18:30 horas, antes de ingresar, notó que las protecciones de la parte alta estaban forzadas.

Al revisar el interior, especialmente las habitaciones de la planta alta, observó objetos movidos y desorden general.

Tras una inspección más detallada se percataron de que los responsables habrían ingresado a través del domicilio marcado con el número 1, ubicado a un costado y actualmente deshabitado, lo que facilitó el acceso al inmueble sin ser detectados.

Los responsables sustrajeron perfumes de marca, relojes, joyería de oro y moneda americana, todo con un valor aproximado de 100 mil pesos, según la estimación del propietario.

El hecho, ocurrido en un condominio habitado y en horario vespertino, volvió a encender reclamos por la falta de vigilancia y la facilidad con la que se vulneran viviendas en la zona.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección General de Investigación Pericial, acudieron al lugar para la recolección de indicios y documentación de la escena.

El afectado interpuso la denuncia correspondiente, mientras vecinos reiteraron la necesidad de reforzar la seguridad en el sector.

(FOTO IA)