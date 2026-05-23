¡En el Infonavit Pirules joven fue asaltada y apuñalada en la espalda por el delincuente “El Sombra”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una joven fue asaltada y apuñalada en la espalda por un delincuente conocido como “El Sombra”, que la despojó de sus pertenencias y poco después fue detenido por elementos policiales, en tanto que la víctima tuvo que ser hospitalizada para su atención médica.

Los hechos ocurrieron el viernes 22 de mayo, alrededor de las 16:20 horas, sobre la avenida Aguascalientes y el andador Azucenas, en el Infonavit Pirules, al poniente de la ciudad.

La ofendida, de 25 años de edad, acababa de salir de trabajar en la empresa Vianney y al ir caminando por el segundo anillo de pronto fue interceptada por “El Sombra” para asaltarla.

El delincuente le quitó sus pertenencias y no conforme la apuñaló en la espalda con un arma blanca para luego darse a la fuga.

La joven quedó tirada en el piso, boca abajo, por lo que algunas personas que fueron testigos de lo sucedido se aproximaron a auxiliarla y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública acudieron al sitio así como paramédicos de la Cruz Roja, que al brindarle los primeros auxilios a la ofendida le diagnosticaron una herida profunda del lado derecho de la espalda, de aproximadamente 10 centímetros.

Enseguida, la abordaron a una ambulancia y la trasladaron al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social para su pronta atención médica.

Los testigos les informaron a los elementos policiales quién fue el que la atacó y desplegaron un operativo de rastreo en la zona, logrando ubicar y detener al “Sombra”, un sujeto de entre 25 a 30 años de edad, cuando pretendía huir en una bicicleta.

Además, los oficiales le aseguraron las pertenencias que le había quitado a la víctima.

El asaltante fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que inició una carpeta de investigación para resolver su situación legal y esclarecer los hechos.