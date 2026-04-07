¡En El Jaguey hombre fue torturado y ejecutado con disparos de arma de fuego!

VILLANUEVA, ZAC.- Un hombre fue torturado y ejecutado con disparos de arma de fuego en esta localidad.

El homicidio quedó al descubierto el lunes 6 de abril, alrededor de las diez de la noche, en una carretera estatal en el entronque al Jaguey, en territorio de Villanueva.

Algunas personas que transitaban por dicha vialidad observaron a una persona tirada a un costado del camino, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Elementos policiales y paramédicos se trasladaron al punto y confirmaron la presencia de un hombre inconsciente.

Al revisarlo, verificaron que ya no presentaba signos vitales, apreciándole signos de violencia, como huellas de tortura y heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego.

La zona fue resguardada hasta que arribaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las indagatorias correspondientes y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que procesaron la escena y trasladaron el cuerpo del ejecutado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.