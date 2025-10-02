¡En el libramiento carretero norte dos hombres fueron atropellados por un tráiler y resultaron heridos!

Uno de ellos fue movilizado a un hospital en el helicóptero Fuerza 1 de la Policía Estatal

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos hombres fueron atropellados por un tráiler en el municipio de Jesús María y resultaron lesionados de consideración, por lo que uno de ellos fue trasladado a la ciudad capital vía aérea en el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para ser ingresado al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social para su pronta atención médica.

El accidente sucedió minutos antes de las cuatro de la tarde del miércoles 1 de octubre en el libramiento carretero norte, a la altura de la comunidad Valladolid, en J.M.

Testigos reportaron a los servicios de emergencia que dos personas habían sido atropelladas por un tráiler y se encontraban lesionadas, por lo que al lugar se dirigieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarles los primeros auxilios.

Los heridos resultaron ser dos hombres, uno de los cuales fue llevado por tierra a un hospital.

El otro, identificado como Gerardo “N”, de 38 años de edad, fue diagnosticado con traumatismos en diferentes partes del cuerpo y fracturas expuestas en las dos piernas, catalogándose su estado de salud como grave.

Por tal motivo, se solicitó el apoyo de la SSPE con el helicóptero Fuerza 1 para trasladarlo de urgencia al hospital del IMSS.

La nave se dirigió hasta el lugar del accidente y el personal del Grupo Aeromédico Táctico recibió al paciente de manos de los paramédicos, por lo que lo abordó para traerlo a la ciudad capital en un viaje de cinco minutos, aterrizando en un predio en las avenidas Aguascalientes y Paseo de la Asunción.

En ese punto fue entregado a otros paramédicos de la Cruz Roja, que vía terrestre completaron el traslado hasta el hospital del Seguro Social.